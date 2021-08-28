Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor
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Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor

Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyündeki asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor.

Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyündeki asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor.

Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafede bulunan armut ağaçları bulundukları yerdeki çayırla güzel görüntüler oluşturuyor. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler ağaçların olduğu bölgede de fotoğraf çektirip zaman geçiriyor.

Akkaya Köyü Muhtarı Fahrettin Kılıç, AA muhabirine, Espiye'de asırlara meydan okuyan 350 yıllık armut ağaçlarına ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nı ziyaret eden vatandaşların ağaçları da görmeye köy merkezine geldiğini anlatan Kılıç, "Tabiat parkına fotosafari için gelen doğaseverler bu alanda da fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Ayrıca ağaçlar halen meyve vermeye de devam ediyor." dedi.

Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor
Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor
Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor
Espiye'de asırlık armut ağaçları ilgi çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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