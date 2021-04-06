Espiye Belediyesi sahil kesimde çevre düzenleme çalışmaları başattı
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Espiye Belediyesi sahil kesimde çevre düzenleme çalışmaları başattı

Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye Belediyesi sahil kesimde çevre düzenleme çalışmaları başattı

Espiye Belediye tarafından sahil kesimde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Espiye Belediye tarafından sahil kesimde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle birlikte kentteki çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Halkın yoğun olarak kullandığı sahil alanını daha güzel hale getirebilmek için büyük gayret sarf ettiklerini aktaran Karadere, şunları kaydetti:

"Sahil şeridi boyunca gerek spor gerekse yürüyüş yapan vatandaşlarımızın işlek olarak kullanmaya başladığı güzergahlar üzerinde çiçek ekimi, çevre düzenleme, yeşillendirme, ağaç dikimleri ve çim ekimleri çalışmalarına başladık. İlçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Halkımızdan yapılan çalışmalara sahip çıkmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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