Espiye Belediyesi berber ve kuaförde maske, dezenfektan ile kolonya dağıttı

Espiye Belediyesi tarafından bugün yeniden yeniden faaliyete başlayan berber ve kuaförlerde maske, dezenfektan ile kolonya dağıtıldı.

Espiye Belediyesi tarafından bugün yeniden yeniden faaliyete başlayan berber ve kuaförlerde maske, dezenfektan ile kolonya dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı yazılı açıklamada, berber ve kuaför koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugün de görevlilerin işyerlerini ziyaret ettiğini vurgulayarak, buralarda maske, dezenfektan ile kolonya dağıtıldığı aktaran Karadere, virüse karşı halk sağlığının korunması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Eynesil ilçesinde de berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, işyerlerinde yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla randevu sistemine göre müşteri kabul ediliyor.

Berber Durmuş Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra yeniden işyerini açtığı için mutlu olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz isimlerini ve telefon numaralarını bildirerek randevu alıyor. Bizde sırası gelen müşterilerimizi telefon ile çağırarak hizmet veriyoruz. Bu uygulama sayesinde içeride sıra bekleyen müşterimiz olmuyor." dedi.

Doğankent ilçesinde de berberler ile kuaförler koronavirüse karşı gerekli önlemleri alarak işyerlerinin kapısını yeniden açtı.

Erkek Kuaförü İlhami Kılıç, maskesiz müşteri kabul etmediklerini dile getirerek, "Sosyal mesafe kuralına uyuyor, müşterilerimizde de uymalarını istiyoruz. Biz işyerinde iki arkadaş çalıştığımız için arayı bölerek mesafe ayarı yaptık. Maskesiz müşteri almıyoruz." diye konuştu.

Yağlıdere ilçesinde de berber ve kuaförler, bu sabah itibarıyla müşteri kabulüne başladı.

ilçede 25 yıldır berberlik yapan Mustafa Küpüç, Yağlıdere Belediyesi tarafından işyerlerinde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Küpüç, kendilerinin de koronavirüs önlemlerini aldıklarını belirterek, yeniden işyerinin kapısını açtığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA