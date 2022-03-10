Espark'tan ziyaretçilerine 'flash mob' sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Espark'tan ziyaretçilerine 'flash mob' sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Espark'tan ziyaretçilerine 'flash mob' sürprizi

Espark Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği sürpriz flash mob gösterisiyle ziyaretçilerini şaşırttı.

Espark Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği sürpriz flash mob gösterisiyle ziyaretçilerini şaşırttı.

Eskişehir'de bulunan Espark Alışveriş Merkezi, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bir Gün Değil Her Gün Kutlu Olsun" diyerek özel bir sürprize imzasını attı. 8 Mart akşamı 19.30'da başlayan sürpriz flash mob gösterisinde, farklı katlarda konumlanan dansçılar dans ederek eksi 1. kattaki etkinlik alanına indi ve uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında dansçılar kadın ziyaretçilere karanfiller dağıttı. Bu keyifli gösteri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş merkezi, Emekçi, Espark, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title