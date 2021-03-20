ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı

20.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:57
ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı

ESPARK Alışveriş Merkezi'nin her sene düzenlediği ve büyük ödülün lüks otomobil olduğu çekilişin sonuçları açıklandı.

ESPARK Alışveriş Merkezi'nin her sene düzenlediği ve büyük ödülün lüks otomobil olduğu çekilişin sonuçları açıklandı. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılan çekiliş sonucunda hediyeleri kazanan asıl ve yedek talihliler açıklanırken birçok vatandaş etkinliği merakla izledi. Çekiliş sonuçlarına göre lüks otomobilin sahibi Özer Ülker isimli vatandaş oldu.

Toplamda 319 bin kişinin katıldığı ESPARK Alışveriş Merkezi çekilişi sonuçları düzenlenen etkinlikle açıklandı. Etkinlik noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılırken birçok vatandaş kura çekimini izledi. Öncelikle çekiliş kurallarının açıklandığı etkinlikte, alışveriş yaptıktan sonra verilen çekiliş numarasına göre kura çekimi yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre; lüks otomobilin sahibi Özer Ülker olurken, elektrikli scooter hediyesini Mesut Sarıbardak, tablet hediyesini ise İrem Uslu kazandı. Lüks otomobilin yedek talihlileri, Aysun Turan ve Semra Köse olurken, elektrikli scooter hediyesinin çekilişinde Zeynep Bengü, tablet hediyesinde ise Emin Öztürk yedek talihli oldu. Çekilişi kazanan ve yedek talihli konumunda yer alan vatandaşların hepsinin Eskişehir'de ikamet ettiği belirtildi. ESPARK Alışveriş Merkezi yönetimi, asıl talihlilere ulaşamadığı takdirde hediyeler, yedek talihlilerin olacak. - ESKİŞEHİR

ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı
ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı
ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESPARK Alışveriş Merkezi çekiliş sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 15:58:48. #1.14#
title