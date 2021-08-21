Espanyol - Villarreal maçı ne zaman, hangi kanalda? Espanyol - Villarreal maçı şifresiz mi? Espanyol - Villarreal maçı hakemi kim?

La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Espanyol - Villarreal bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Espanyol - Villarreal maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.