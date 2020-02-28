Espanyol'un Çinli Oyuncusu Wu Lei Korona Virüsü Hakkında Konuştu

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Espanyol'un 28 yaşındaki Çinli kanat oyuncusu Lei Wu UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsü ile ilgili konuşan Lei Wu "Dünya olarak bunu atlatacağımızdan eminim" dedi. Lei Wu takımın gelecek maçları hakkında da konuştu.