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Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Espanyol'da teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildi.

23.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:58
Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi Espanyol'da teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildi.

Espanyol Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.

La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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