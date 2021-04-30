ESOK Rallisi'nde "Fiesta Rally Cup" zorlu mücadelelere sahne oldu
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ESOK Rallisi'nde "Fiesta Rally Cup" zorlu mücadelelere sahne oldu

ESOK Rallisi'nde 'Fiesta Rally Cup' zorlu mücadelelere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir Rallisi'nde, salgın nedeniyle verilen 1,5 yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez yapılan "Fiesta Rally Cup" yarışında ekipler hem birbirlerine karşı hem de Eskişehir'in sürekli değişen hava ve zemin şartlarına karşı kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir Rallisi'nde, salgın nedeniyle verilen 1,5 yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez yapılan "Fiesta Rally Cup" yarışında ekipler hem birbirlerine karşı hem de Eskişehir'in sürekli değişen hava ve zemin şartlarına karşı kıyasıya mücadele etti.

Ford Otosan açıklamasına göre, her kesimden ralli sürücüsüne açık Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka kupalarından olan Fiesta Rally Cup, salgın sebebi ile verilen aranın ardından bu yıl 23-25 Nisan tarihlerinde 2021 Avrupa Ralli Kupası ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Eskişehir Evofone ESOK Rallisi ile tekrar gerçekleştirildi. Avrupa ve Balkan Kupaları'na da puan veren ESOK Rallisi'nde yarışan 11 adet Ford Fiesta, kendilerine Fiesta Rally Cup klasmanının üst sıralarında yer bulabilmek amacıyla son etaba kadar kıyasıya bir mücadele gösterdi.

Fiesta Rally Cup'ın ilk yarışında yeni Fiesta Rally4'ü ile parkura çıkan Tansel Karasu - Yüksel Karasu ikilisi fırtına gibi eserek hem yarışı ilk sırada tamamladı, hem de Fiesta Rally Cup'ın liderliğini ele geçirdi. And Sunman - Özden Yılmaz ikilisi ise Fiesta R2 ile yarışın ilk etaplarında 7.liğe kadar gerilemelerine rağmen, 4. etaptan itibaren başlattıkları atağı son etaba kadar sürdürerek, Fiesta Rally Cup'ı 2. sırada tamamlamayı başardılar. Yarışın başından sonuna kadar istikrarlı bir tempo ile yarışan Okan Tanrıverdi - Sevilay Genç ikilisi Fiesta R2 ile Fiesta Rally Cup'ı 3. sırada tamamladılar.

Öte yandan açıklamaya göre, Türk ralli efsanesi Serdar Bostancı ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni formatıyla başlatılan ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, yüksek bir rekabet ortamı sunuyor. Fiesta Rally Cup'ın bir sonraki ayağı 29-30 Mayıs tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek ve Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan verecek olan Yeşil Bursa Rallisi çatısı altında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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