22.08.2019 14:33

ESOGÜ yeni doktor adaylarını karşıladı

Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş;

"Öğrenci arkadaşlarımızın bu heyecanını ben de hissediyorum"

"Yarım asırlık bir deneyimle iyi hekimler yetiştireceğimize inanıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümüne kayıt yaptırmak için gelen öğrenciler, geleceğin doktorları olmak için ilk adımlarını attı.

ESOGÜ'de Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu (MYO), Sağlık Hizmetleri (MYO), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi kayıtları bugün itibariyle başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, yerleştikleri üniversitelerin kayıt tarihlerini beklemeye koyuldu. ESOGÜ Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bölümlerini kazanan öğrencilerin ise kayıtlar bugün itibariyle başladı. Gelecekte doktor olmak için yoğun şekilde çalışan öğrenciler, fakültelerine kaydolmak için erken saatlerde üniversitenin yolunu tuttu. Heyecan içinde kayıtlarını yaptıran öğrencileri ise kapıda Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Ali Arslantaş karşılayarak, başarılar diledi.

"Öğrenci arkadaşlarımızın bu heyecanını ben de hissediyorum"

Öğrencilerin çok köklü bir üniversitede eğitim alacaklarını ifade eden Prof. Dr. Arslantaş, onların heyecanına ortak olduğunu söyledi. Arslantaş, "Eskişehir öğrenci şehri zaten Türkiye'de de böyle biliniyor. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yaklaşık 50 yıla sahip bir üniversitedir. 1970 yılında kurulan bir üniversite ve 42 yıllık hizmet veren bir hastanesi var. Bölge hastanesi konumunda. Tıp Fakültesi çok köklü bir fakülte. 250 civarında öğretim üyesi olan, 450'ye yakın araştırma görevlisi olan 150'den fazla profesörü olan büyük güçlü bir hekim ordusuna sahibiz. Öğrenci arkadaşlarımızın bu heyecanını ben de hissediyorum. Çünkü bundan 26 yıl önce aynı heyecanı 1983'te ben de yaşamıştım Tıp Fakültesine kaydolurken. Çocuklar genellikle ilkokul, ortaokul çağlarında ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda doktor olmak istiyorum derler ve çocuklar yıllar süren büyük başarıların ardından kazanıp geldiler. Bu yavrularımız bizim 2 milyon çocuk arasından ilk 5-6 bine giren çocuklar. Çok başarılı, çok akıllı, çok zeki çocuklar. Onlara hocalık yapmaktan, mesleği devam ettirmekten büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.

"Yarım asırlık bir deneyimle iyi hekimler yetiştireceğimize inanıyorum"

Yarım asırlık bir deneyimle iyi hekimler yetiştireceklerine inandıklarını ifade eden Prof. Dr. Arslantaş, "Osmangazi Üniversitesinin 6 yıllık öğrenci sayısı 1 bin 500. Yıllık yabancı öğrenciler ile beraber 250 öğrenci alıyoruz her yıl. Yani 1500 kişilik bir öğrenci ordumuz var, 260 kişilik bir hoca ordumuz var 439 araştırma görevlimiz, bin yataklı bir hastanemiz var. Bu hastanede 800 hemşire çalışıyor, 800 personel çalışıyor. Bu hastanemizde günlük poliklinik sayımız 3 bin 500. Bir yıllık poliklinik sayımız yaklaşık bir milyon. Kampüsümüz çok geniş ve büyük bir kampüs. Günlük 10 bin araç girişi olan bir kampüs. Yarım asırlık bir deneyimle iyi hekimler yetiştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Yapılamayacak bir şey de değil"

Tıp Fakültesini kazanarak Malatya'dan Eskişehir'e gelen Ali Kaçmaz, "Hem sosyal medyada, hem çevremde Eskişehir çok övüldü. Bazı tanıdıklarımız var. Osmangazi Üniversitesi eski ve güzel bir üniversite. O yüzden kayıt yaptırmak istedim. Kazanmanın bazı zorlukları oldu ama çalışmak gerekiyor. Ama yapılamayacak bir şey de değil" diye konuştu.

ESOGÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan Ayşe Sena Güler, Aleyna Demirtaş ve Erdem Şimşek ise burayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA