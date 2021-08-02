ESOGÜ üniversite adaylarına sesleniyor
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ESOGÜ üniversite adaylarına sesleniyor

ESOGÜ üniversite adaylarına sesleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tercih dönemindeki üniversite adaylarına yayınladığı videolar ile sesleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tercih dönemindeki üniversite adaylarına yayınladığı videolar ile sesleniyor.

Üniversite adaylarının 5-9 Temmuz tarihleri arasında yapacakları tercih öncesinde üniversitelerin çalışmaları devam ediyor. Tercihim ESOGÜ tanıtım günleri kapsamında başlayan 52 bölüme ilişkin bilgilendirme toplantıları bölüm tanıtım videoları ile devam ediyor. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin yanı sıra Mühendislik Mimarlık, Fen Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, Sağlık Bilimleri, Sanat Tasarım, Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri'nin öne çıkan bölümleri son sınıf öğrencilerinin yorumlarıyla anlatıldı.

ESOGÜ'nün tanıtım etkinlikleri, üç üniversitenin üniversite adaylarına Eskişehir'i tanıtmak için kurduğu Tercihim Eskişehir Platformu'nda gerçekleştirilecek söyleşilerle devam edecek. 3-4-5 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Değişim Programları, Öğrenciler İçin Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri, Nöropazarlama, Yapay Zeka ve Endüstriyel Uygulama Alanları ile Sağlık ve Teknolojinin Birlikteliği başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca akademi ile iş dünyasına ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin ve Elektronik Mühendisi Dr. İsmail Uzun ile de zirve söyleşilerinde bir araya gelinecek. Tüm bu etkinlikler YouTube ESOGU kanalından takip edilebilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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