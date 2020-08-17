ESOGÜ tercih dönemini dolu dolu geçirdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Covid-19 Pandemisi nedeniyle tanıtım fuarlarının, kampüs ziyaretlerinin olmadığı bu süreçte tercih dönemini sanal mecralardan gençlere ulaşarak geçirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Covid-19 Pandemisi nedeniyle tanıtım fuarlarının, kampüs ziyaretlerinin olmadığı bu süreçte tercih dönemini sanal mecralardan gençlere ulaşarak geçirdi.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında çeşitli video içerikler üretilerek sosyal medya platformlarında yayınlandı. Tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının tanıtımının yapıldığı "Tercihim ESOGÜ" kapsamında dekanlar ve meslek yüksek müdürleri birimleri hakkında bilgiler sundu. Yine aynı konsept dahilinde ESOGÜ'nün öne çıkan bölümlerinin bölüm başkanları ile röportajlar gerçekleştirildi. Tercihim ESOGÜ konsepti ile üniversite adaylarına tüm akademik birimlerin fiziki olanakları, eğitim politikası, iş alanları hakkında bilgiler sunuldu.

ESOGÜ'de tercih dönemi içeriklerinden biri de ESOGÜ'lü öğrencilerle bölümleri hakkında gerçekleştirilen söyleşiler oldu. "ESOGÜ Genç" adıyla yayınlanan bu yeni YouTube içeriği ile üniversite adayları, ders içerikleri, laboratuvar imkanları, staj ve iş olanakları gibi pek çok konuda merak ettiği soruların yanıtlarını doğrudan o bölümde okuyan öğrencilerden almış oldu. Üniversite adayları ile üniversite öğrencilerini buluşturan ESOGÜ Genç, üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerle gerçekleştirilen keyifli söyleşilerle yayınlanmaya devam edecek.

Bu iki konseptte toplam 30 video içeriği üniversitenin resmi sosyal medya kanalarından yayınlanarak ESOGÜ'de dolu dolu bir tercih dönemini geride bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA