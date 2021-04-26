ESOGÜ Senatosu: "Sözde Ermeni soykırımını reddediyoruz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Sözde Ermeni soykırımını reddediyoruz" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Sözde Ermeni soykırımını reddediyoruz" dedi.

ESOGÜ Senatosu'ndan yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında güvenlik gerekçesi ile aldığı tehcir kararını bir 'soykırım' olarak nitelendirmenin tarihi gerçeklere aykırı bir kara propaganda örneği olduğu belirtilerek, "Bu durumu arşiv belgeleri ve diğer kaynaklar da doğrulamaktadır. Kin ve iftira ile gelecek inşa edilemez. Tarih boyunca Türk milletinin farklı milletlere gösterdiği hoşgörünün eşi benzeri olmadığını hatırlatır, sözde soykırım iddialarının tarafımızca yok hükmünde olduğunu kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı