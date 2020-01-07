ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret
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ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında ziyaret etti.

07.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:28
ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret

(ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan eşlik etti. Ziyarette kurumlar arası işbirlikleri konuşuldu ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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