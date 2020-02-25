ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda canlı yayına katıldı
Haberler » Yaşam » ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda canlı yayına katıldı - Haberler

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda canlı yayına katıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda canlı olarak yayınlanan "Tercihim Türkiye" programına katıldı.

25.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:49
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda canlı yayına katıldı

(ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, TRT 'nin Sesi Radyosunda canlı olarak yayınlanan "Tercihim Türkiye" programına katıldı.


Ülkemizdeki üniversitelerin yabancı öğrenci potansiyellerinin ve bu konudaki mevcut durumlarının ele alındığı programda Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ'de yabancı öğrencilere sunulan olanakları, yabancı öğrenci kabul şartlarını ve kontenjanlarını anlattı. Programa ESOGÜ yabancı uyruklu öğrencilerinden Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İkram İmane Kovachi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü öğrencisi Abdulrahman Banisheyba da katıldı. Öğrenciler programda ESOGÜ'deki eğitim süreçlerini anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler