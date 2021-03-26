ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak gençlere seslendi
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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak gençlere seslendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak gençlere seslendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, bir televizyon kanalında yayınlanan "Kampüs Yolunda" programına katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, bir televizyon kanalında yayınlanan "Kampüs Yolunda" programına katıldı.

ESOGÜ'nün fiziki yapısı ve eğitim kadrosuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Şenocak, üniversite adaylarını ESOGÜ'ye davet etti. Uygulama ve inovasyon odaklı bir eğitim stratejisi anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Şenocak, "Geçtiğimiz süreçte pek çok yeni akademik birimimizi faaliyete geçirdik veya resmi kuruluşlarını tamamladık. Bu alanda özellikle Üniversite-Sanayi iş birliklerini, uygulamalı eğitim olanaklarını ve geleceğin mesleklerini dikkate alarak adımlar atıyoruz. 2020 yılında kurulan Yazılım Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı, Uçak Mühendisliği Bölümü ve Uçak Mühendisliği Anabilim Dalının alt yapı çalışmalarına hız verdik. Elbette gerçekleştirmeyi düşündüğümüz planlarımız, hayallerimiz henüz bitmedi. Havacılık Bilimi ve Teknolojileri ile Lojistik alanlarına ilişkin projelerimiz gelecek stratejilerimizde başı çekiyor. Aktüerya Bilimleri Bölümünü açmak istiyoruz. Bunun için gerekli başvuruları yaptık. Yabancı dilde yürütülecek yeni lisansüstü programlar için hazırlıklarımız devam ediyor" şeklinde konuşarak uluslararası görünürlüğü daha da güçlenen bir üniversite olma hedefi ile ilerlediklerinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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