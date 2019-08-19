ESOGÜ personeli bayramlaştı

ESOGÜ personeli bayramlaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti.

19.08.2019 14:46
ESOGÜ personeli bayramlaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Kutlamada üniversite akademik ve idari personeli bayramlaşırken, ESOGÜ Yönetimi de başta Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak olmak üzere bayramlarını kutladığı personeliyle sohbet etme fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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