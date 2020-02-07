ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Erşan'dan 'Atatürk ve Türk Milliyetçiliği' konferansı

07.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:11

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Erşan 'Atatürk ve Türk Milliyetçiliği' konferansı verdi.



Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nde düzenlenen konferansa; ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Kavak, akademisyenler ve konferansa ilgi duyan katılımcılar katıldı. Prof. Dr. Erşan, konferans da yaptığı konuşmasında, "Türk milliyetçiliği, üzerinde konuşulması en zor meselelerden birisidir. Zira çeşitli damarlardan beslenen ve ortak bir dil kullanmayan çok çeşitli milliyetçilik anlayışları vardır. Milliyetçilik bir aidiyet sorunudur. Toplumu bir ülkü etrafında birleştiren kimlik ve mensubiyet şuuru veren bir kuramsal düşüncedir. Türk milliyetçiliği en geçerli anlamıyla Türkçülüktür. Atatürk'ün milliyetçilik tanımı, kültür ve dil birliği, coğrafi ve siyasi birlik, tarih birliği ve bilinci ile ülkü birliği temeline dayanmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da ortaya çıkan Türkoloji çalışmaları, Türkçülüğün ortaya çıkmasını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu çerçevede hem orta Asya Türkleri hem de Osmanlı Türkleri arasında kültürel çalışmalar yapılmaya başlandı. Mustafa Kemal Paşa, 'Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissi, fikri ve fiili olarak gösterelim. Bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır' dedi" diye konuştu.



ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Erşan, "Anadolu milli hareketinin en başından ölümüne kadar, Türk milliyetçiliği ülküsü uğrunda çalışmıştır. Atatürk, fikirlerine ışık tutan ve fikirlerini benimsediği Ziya Gökalp'in fikri sistemini devletin kuruluşunda esas alarak devletin temeline Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini oturtmuştur' dedi. Devletin adından TBMM'ne bütün yönetim şekli ve kademelerinde, eğitim sisteminde Anayasada milliyetçilik temel referans olmuştur ve 1924 anayasası ile hukuki bir statüye sahip olan milliyetçilik 1937'de Anayasa'ya girmiştir. Atatürk gerçekçi, bir politika izlemiş, dış Türklerle sürekli bağlantı kurmuş, kültürel bağları güçlendirmeye çalışmış, her şeyden önemlisi dış Türklerin bağımsızlıklarını kazanmaları yönünde örnek bir lider olmuş ve Türk dünyasında dil ve kültür birliğinin gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapılmasını istemiştir. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir" dedi.



Konferans sonunda; Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Erşan'a teşekkür belgesi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA