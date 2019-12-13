ESOGÜ Öğrencilerinin mimarlık yarışması başarısı

13.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:48

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Ferhat Çerkeş ve Oğuzhan Baykal, Archisections Yeşil & Mavi Ulusal Fikir Yarışmasında 2. Mansiyon ödülünü aldı.



Gerçekleşen yarışmaya ESOGÜ öğrencileri "Bio-Towers, 2100" isimli projeleri ile katıldı. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi ve yükselen su seviyesi, hava kirliliği gibi nedenlerle gelecekte değişecek olan yaşam koşulları üzerine projelerini geliştiren Ferhat Çerkeş ve Oğuzhan Baykal, 2100 yılı kentleri için üç farklı kentsel kule tasarladı. Çerkeş ve Baykal'ın 2. Mansiyon ödülüne layık görülen projeleri jüri raporunda 'ütopyacı senaryo kurgusu, üretmiş olduğu alternatif bir atmosfer ve yaşam alanı jüri tarafından olumlu' olarak değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA