ESOGÜ katliamı zanlılarına tehdit suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis
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ESOGÜ katliamı zanlılarına tehdit suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) meydana gelen ve 4 kişinin öldürüldüğü katliamda Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (38) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın, Doç. Dr.

03.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:38
ESOGÜ katliamı zanlılarına tehdit suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis

'de Üniversitesi'nde (ESOGÜ) meydana gelen ve 4 kişinin öldürüldüğü katliamda Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (38) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin 'ın, Doç. Dr. Yalçın Bay'ı tehdit etmesi iddiasıyla açılan davada sanıklar 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.


Eskişehir 9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ile şikayetçi Yardımcı Doçent Dr. Yalçın Bay ise mahkeme salonunda hazır bulundu.


Sanıklardan Volkan Bayar suçlamayı kabul etmeyerek son duruşmaya katılmak istemediğini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ifade ederken Saadet Aylin Yağan ise beraatini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Volkan Bayar'a 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Saadet Aylin Yağan ise 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına verilirken, hakaret suçundan da bin 740 lira adli para cezasına çarptırılarak verilen cezaları 5 yıl süreyle erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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