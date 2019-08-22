ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzu güz dönemi kayıtları Eylül'de başlıyor

22.08.2019 11:24

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kapalı Yüzme Havuzunda 10 Eylül ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek güz dönemi eğitimleri için kurum dışından üye kayıtları 2 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında başlıyor.



2 Eylül'de 6-8 yaş grubu üyeler için başlayacak olan kayıtlar 3 Eylül'de 9-11 yaş, 4 Eylül'de 12-14 ve 15-17 yaş grupları ile devam edecek. Kayıtlar 5 Eylül ile 9 Eylül tarihleri arasında ise tüm yaş grupları için gerçekleşecek. ESOGÜ Kapalı Yüzme Havuzunda profesyonel antrenörler eşliğinde, çocuk ve yetişkin yaş gruplarına yönelik gerçekleşen yüzme eğitimlerine ilgi her geçen yıl artarken, gösterilen rağbetin bu sene de artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA