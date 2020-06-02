ESOGÜ Hastanesi yoğun bakım hemşiresine ödül
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ESOGÜ Hastanesi yoğun bakım hemşiresine ödül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi Sevda Çakar, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği'nin düzenlediği "Yapabilirsin Hikayeleri" konulu yarışmada, 'Hıdırellez' isimli hikayesi ile ikincilik ödülünü kazandı.

ESOGÜ Hastanesi yoğun bakım hemşiresine ödül
02.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:53

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi Sevda Çakar, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği'nin düzenlediği "Yapabilirsin Hikayeleri" konulu yarışmada, 'Hıdırellez' isimli hikayesi ile ikincilik ödülünü kazandı.

Yarışmaya katılan hikayeler, Covid-19 salgınının başından günümüze kadar yaşanan zorlu süreçte, Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde yaşanmış hikayelerden oluştu. Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde çalışan çok sayıda hemşirenin başvurduğu yarışmada Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği'nin web sitesine gönderilen hikayeler, üç bağımsız değerlendirme jürisi tarafından değerlendirildikten sonra yarışmanın kazananları belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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