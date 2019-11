ESOGÜ Hastanesi'nde Ebeveyn ve Çocuklara Yönelik Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Etkinliği

28.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:53

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici ve Tıp Fakültesi TURKMISC topluluğu öğrencileri tarafından "Ebeveyn ve Çocuklar için Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.



ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Meltem Dinleyici, çocuk haklarının insan hakları içinde ele alınması gereken bir kavram olduğunu anlattı. Dinleyici, "Çocuk hakları; insanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik veren, çocuğun özel hak ve gereksinimlerinin uluslararası ortamda kabul edilmesi ve korunmasını sağlayan, insan hakları hukuku bünyesinde kendine özgü bir yapıya olan gereksinim sonucunda insan hakları içinden oluşan haklardır" dedi.



Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmanın, Çocuk Hakları Günü etkinliklerinin amaçları arasında yer aldığını anlatan Doç. Dr. Meltem Dinleyici, şunları belirtti;



"BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki tüm çocukların ve gençlerin haklarını özel olarak koruma altına almıştır. 18 yaşına kadar olan bireyleri 'çocuk' olarak tanımlar ve onların yaşama hakkını, eksiksiz biçimde gelişme hakkını; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını; aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için özel düzenlemeler ve hükümler öngörür. Sözleşme hükümlerinin kapsadığı temel haklar 1.Yaşama, 2. Gelişme, 3. Korunma ve 4. Katılım hakları olarak gruplandırılmakta ve çocukların açlık ve yoksulluktan, ihmalden, sömürüden ve kötü davranışlardan uzakta, kendilerinde doğuştan varolan potansiyeli tam anlamda gerçekleştirebilecek şekilde gelişmelerini öngörmektedir. Sağlık hakkı da bu haklardan biridir. BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, yalnızca hastalık ya da herhangi bir sakatlığın bulunmaması değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sağlık ayrıca ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetilmeksizin doğuştan kazanılan, temel bir insan hakkıdır. Bu amaçla düzenli aralıklarla yapılan çocuk sağlığı izlemleri, koruyucu sağlık uygulamaları arasındaki en önemli uygulamalardan biri olan aşılanma ve hastalıklardan korunma bunlar arasındadır ve her çocuğun bu hizmetleri alması ve sağlığının korunması da hakkıdır. Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı, uygulattığı ve çocuklarımız için hep birlikte yeniden inşa edeceğimiz güzel bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA