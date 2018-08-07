Esogü Eğitim Fakültesinden Matematik Eğitimine Katkı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde yürütülen "Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları" projesinin toplantısı düzenlendi.

ESOGÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Bozkurt'un üstlendiği ve TÜBİTAK 4005 çağrısı kapsamında gerçekleştirilen eğitim toplantısına farklı illerden 24 matematik öğretmeni katıldı.

13 Ağustos'a kadar devam edecek eğitim programının rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Kamil Çolak'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışında konuşan Gülay Bozkurt, bu projeyle ortaokul matematik öğretmenlerine yenilikçi teknolojileri tanıtmak, teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim ortamları tasarlamalarını desteklemek ve bunu derslerine en verimli şekilde entegre edebilmeyi öğrenmelerine yardım etmenin amaçlandığını kaydetti.

Bozkurt, birçok üniversiteden alanında uzman öğretim üyelerinin eğitimler vereceği proje süresince "dinamik matematiksel yazılımlar, STEM, modelleme, kodlama, ters-yüz öğrenme, mobil teknolojiler ve proje geliştirme" gibi konularda 20 farklı uygulamalı etkinlik gerçekleştirileceğini aktardı.