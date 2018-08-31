Esogü'den Sağlıklı Yaşam Projesi'ne Destek

Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) tahsis edilen 60 bisikletin dağıtımı yapıldı.

ESOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına tahsis edilen 60 bisiklet, fakültenin araştırma görevlileri ve öğrencilerine verildi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde gerçekleşen bisiklet dağıtımına ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile dekan yardımcıları Prof. Dr. Aysen Akalın ve Prof. Dr. Birgül Yelken de katıldı.

Prof. Dr. Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam ve egzersizin önemini vurguladı.