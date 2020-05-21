ESOGÜ'den Koronavirüs Anksiyetesi Çalışma kitabına katkı
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ESOGÜ'den Koronavirüs Anksiyetesi Çalışma kitabına katkı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ercan Altınöz'ün önderliğinde üç gönüllü akademisyen, gerekli yasal izinleri alarak telif hakkı olmayan The Wellness Society'nin hazırladığı çalışma kitabını kısa sürede Türkçe'ye kazandırdı.

ESOGÜ'den Koronavirüs Anksiyetesi Çalışma kitabına katkı
21.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:48

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ercan Altınöz'ün önderliğinde üç gönüllü akademisyen, gerekli yasal izinleri alarak telif hakkı olmayan The Wellness Society'nin hazırladığı çalışma kitabını kısa sürede Türkçe'ye kazandırdı.

Dünya genelinde, Korono virüsün psikolojik boyutu ile mücadele etmeyi amaçlayan çalışma kitabı gündelik yaşama ilişkin pratik bilgiler içeriyor. ESOGÜ Haber'in derlediği bilgilere göre kitap, zihni doğru bilgi kaynakları ile besleme, doğru kaynaklardan bilgi edinme, pozitif haberlere yönelme, felaket senaryoları üretmeme, dikkat dağıtıcı fikirlere yönelme, not defteri tutma gibi önerilerde bulunuyor. Planlı yaşama pratiği edinme, sosyal bağlantıların kalitesini artırma gibi tavsiyelerle de kaygıyı azaltmada yapılabileceklere ilişkin bir yol haritası sunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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