ESOGÜ'de Uluslararası İktisat Kongresi açılışı gerçekleştirildi
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ESOGÜ'de Uluslararası İktisat Kongresi açılışı gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde 10-12 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi ortamda düzenlenen EconTR2020@Eskişehir Uluslararası İktisat Kongresinin açılışı gerçekleştirildi.

ESOGÜ'de Uluslararası İktisat Kongresi açılışı gerçekleştirildi
10.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde 10-12 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi ortamda düzenlenen EconTR2020@Eskişehir Uluslararası İktisat Kongresinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan WERI İktisadi Literatür Dergisi Editörü ve Kongre Eş-başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Covid-19 salgınının bireyler ile özel ve kamu tüm kurumların ilişki ve işleyişlerinde kalıcı değişikliklere neden olduğunu, olmaya devam ettiğini ve bu değişimden bilimsel kongrelerin de nasibini aldığını, önceden fiziki mekanlarda yüz yüze yapılan bu tür bilimsel etkinliklerin şimdilerde çevrimiçi olarak düzenlenmesini zorunlu kıldığını, ama bu değişimin aslında bilimsel bilginin paylaşımını daha etkin ve hızlı hale getirdiğini dile getirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi ve Kongre Eş-Başkanı Doç. Dr. Oytun Meçik, Covid-19 pandemisinin zorlu iktisadi koşulları altında gerçekleştirilen kongrenin, uluslararası arenada iktisat literatürüne önemli katkılar sağlayacağına inandığını" ifade etti.

Ekonomi, finans, işgücü piyasaları ve dış ticaret gibi geniş bir yelpazede alanındaki tüm teorik ve deneysel araştırmaların paylaşılacağı kongreye, ABD ve İngiltere'den 3, Türkiye'den 9 tanınmış bilim insanı davetli konuşmacı olarak katılacak. Kongrede başta Covid-19 ve ekonomik etkileri olmak üzere çeşitli konular üzerine iktisat alanındaki güncel araştırmalar paylaşılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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