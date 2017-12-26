Esogü'de Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi Açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın düzenlediği Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi 25-26 Aralık tarihlerinde ESOGÜ Sanat Galerisi'nde açıldı.



Sergi ESOGÜ Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastaların, iyileşme süreçlerinin bir parçası olarak yürütülen Uğraş Tedavisi kapsamında verdikleri eserlerden oluştu. - ESKİŞEHİR