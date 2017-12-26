Esogü'de Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi Açıldı

Esogü'de Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi Açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın düzenlediği Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi 25-26 Aralık tarihlerinde ESOGÜ Sanat Galerisi’nde açıldı.

Esogü'de Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi Açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın düzenlediği Uğraş Tedavisi El Ürünleri Sergisi 25-26 Aralık tarihlerinde ESOGÜ Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergi ESOGÜ Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastaların, iyileşme süreçlerinin bir parçası olarak yürütülen Uğraş Tedavisi kapsamında verdikleri eserlerden oluştu. - ESKİŞEHİR

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