Esogü'de Sepsis Eğitim Paketi Sunumu Gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla toplantı düzenlendi.



Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Sepsis Derneğinin farkındalığı artırmak ve hastalığın önemine dikkat çekmek amacıyla Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği eğitim toplantısının açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş yaptı. Sepsis'in yoğun bakım ünitelerinde kendilerinin de çok sık karşılaştıkları bir hastalık olduğunu belirten Arslantaş dünyada ve ülkenin dört bir yanında 100 farklı hastanede Sepsis toplantılarının yapıldığını aktardı.



"Sepsis hastalığı dünya üzerinde çok fazla bilinmiyor"



Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyadaki hastanelere gönderilen ortak eğitim paketinin sunumunu "Sepsis Tanımlama ve Farkındalık" konularıyla Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Büyükkıdan Yelken, "Sepsis Acil ve İleri Tedavi Şekilleri" konusuyla da Doç. Dr. Nalan Demir yaptı. Prof. Dr. Birgül Büyükkıdan Yelken yaptığı sunumda Sepsis'in, vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek bir komplikasyon olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütünün Sepsis hastalığı ile ilgili yaptığı istatistiki çalışmalardan bahseden Yelken, hastalığın dünya üzerinde çok az bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Yelken, gelecek senelerde farkındalığın en üst düzeye çıkarılması amacıyla halka da eğitimlerin yapılmasının planlandığını söyledi. Hastanelerdeki tüm ölümlerin yüzde 34,6'sının Sepsis hastalığından kaynaklandığına vurgu yapan Yelken, Sepsis'e bağlı ölümlerin sayısını olabildiğince düşürmek için bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini ve saniyelerin önemine dikkat çekti.



Sepsis eğitim toplantısı Doç. Dr. Nalan Demir'in Sepsis'in acil ve ileri tedavi şekillerini anlattığı sunumuyla sona erdi. - ESKİŞEHİR