ESOGÜ'de Dünya Kadınlar Gününde film gösterimi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamı ile birlikte "Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Gösterim Seçkileri" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ESOGÜ ESKAM Müdürü Doç. Dr. Elif Gürsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hem bir kutlama, hem bir protesto hem de bitmeyen bir soruna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Elif Gürsoy, Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında Birleşmiş Milletler'in çağrısının ardından Türkiye'de de kutlanmaya başladığını ve kutlamaların yıllar içinde daha anlamlı ve kapsamlı hale geldiğini söyledi. Kadın haklarının aslında kadının insan hakları olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Elif Gürsoy, kadına ilişkin sorunların da aslında toplumun sorunu olduğunu ve bu sorunları yılda bir güne sıkıştırarak ele almanın çözüm olamayacağını ifade etti. Doç. Dr. Elif Gürsoy, etkinliğin gerçekleşmesine destek veren, emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.



"Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Gösterim Seçkileri" kapsamında Yönetmen Merve Gezen'in "Speechless", Yönetmen Zeynep Köprülü'nün "Orada", Yönetmen Merve Caydere Dobai'nin "The Mother of All Flowers", Yönetmen Elif Eda Karagöz'ün "VOID" ve Yönetmen Lana Vlady'nin "The Rabbit" adlı kısa filmlerinin gösterimi yapıldı. Etkinlik film gösterimlerinin ardından yönetmenler Merve Gezen ve Elif Eda Karagöz ile yapılan söyleşi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA