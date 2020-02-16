ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu
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ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu verildi.

16.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:16
ESOGÜ'de akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu

Üniversitesinde (ESOGÜ) akademisyenlere 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursu verildi.


ESOGÜ Anestesi Bölümü tarafından düzenlenen 4 haftalık 'Diksiyon, Etkili İletişim ve Etkili Konuşma' kursunu bitiren akademisyenler sertifikalarını törenle aldı. Akademisyenlere eğitim veren Mehmet Sadık Bozkurt, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma eğitim seminerimiz, ESOGÜ Anestesi binasında başarıyla tamamlandı. Bir etkinliğimizi daha bitirmenin gururunu birlikte yaşıyoruz. Eğitimlerimiz, ilerleyen günlerde geniş kapsamlı olarak Eskişehir'de devam edecektir. Seminerimize katılan ve ilgi gösteren öğretim üyesi akademisyenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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