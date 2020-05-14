ESOGÜ cinayetlerinde eski rektör ve yardımcısı yargılanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESOGÜ cinayetlerinde eski rektör ve yardımcısı yargılanacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde 4 araştırma görevlisinin öldürülmesi ile ilgili eski Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un yargılanmalarına karar verdi.

ESOGÜ cinayetlerinde eski rektör ve yardımcısı yargılanacak
14.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:10

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde 4 araştırma görevlisinin öldürülmesi ile ilgili eski Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un yargılanmalarına karar verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yaşanan olayda, araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürüp, 3 kişiyi de yaralamıştı. Olay sonrasında tutuklanan sanık cezaevine gönderilirken, o tarihte rektör olan Prof. Dr. Hasan Gönen görevinden istifa etmişti. Başlatılan soruşturma sonrasında YÖK, Rektör Gönen ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un yargılanmaları yönünde karar verdi. Bu karar sonrasında eski Rektör Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk, Danıştay'a itirazda bulundu. Ancak Danıştay yapılan itirazı reddetti.

FETÖ suçlamalarına rağmen komisyona çağrılmamış

Soruşturma kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk'un olay öncesinde FETÖ Soruşturma Komisyon Başkanı olduğu, ancak cinayetleri işleyen Volkan Bayar'ın çok sayıda akademik personeli FETÖ üyesi olmakla suçladığı ve bundan dolayı çok akademik personele soruşturma açıldığı ancak bu süreçte Bayar, hakkında verilen dilekçelerin dikkate alınmadığı komisyona ifade için çağrılmadığı tespit edildi. Hazırlanan dosyada Konuk'un görevini ihmal edip 'Görevini Kötüye Kullanma' suçunu işlediği belirlendi.

Rektör 'Görevi kötüye kullanmış" iddiası

Yaşanan olay öncesinde akademik kadrodan çok sayıda Volkan Bayar hakkında dilekçe verildiği belirlendi. Verilen dilekçelerin üniversite yönetimi tarafından gereğinin yapılmaması sonrasında yaşanan cinayetlerde Rektör Gönen'in görevinin ihlal ettiği hazırlanan dosyada belirtildi. Buna göre YÖK tarafından alınan karar sonrası Gönen, 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmasına izin verildi.

Bayar hakkındaki şikayetler evrak kayıt sistemine işlenmemiş

Soruşturma kapsamında yapılan inceleme sonrasında Sanık Volkan Bayar hakkında Eskişehir Osmangazi Üniversitesine yapılan şikayetlerin evrak kayıtta kabul edilmemesi ve Eskişehir Üniversitesi Evrak Belge Yönetim Sistemine (EBSYS) yüklenmediği belirlendi.

Danıştay iptal talebini reddetti

YÖK tarafından alınan karar sonrasında Rektör Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk, Danıştay'a kararın iptal edilmesi konusunda itirazda bulundu. Danıştay 1. Dairesi tarafından incelenen dosya kapsamında başvuru reddedilerek, yargılanmaları gerektiği belirtildi. Danıştay 1. Dairesi tarafından alınan kararda, Rektör Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk'un 'Görevi Kötüye Kullanma' suçunu işledikleri yönünde alınan karar YÖK Başkanlığına gönderildi.

Şehit aileleri ve akademisyenler Aylin Yağan Bayar için itirazda bulundu

YÖK tarafından alınan ilk karar doğrultusunda Rektör Hasan Gönen ile Rektör Yardımcısı Adnan Konuk'un yargılanmasına karar verirken, olayda sanığın eşi Aylin Yağan Bayar hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Bu karar üzerine FETÖ soruşturmasını sulandırarak, suçsuz oldukları anlaşılan akademisyenleri şikayet ettiği gerekçesi ile akademisyenler ve şehit yakınları Danıştay'a karar hakkında itirazda bulundu. Danıştay dosyayı incelemesi sonrasında aldığı kararla Aylin Yağan Bayar'ın da yargılanması gerektiğini belirten kararını YÖK'e gönderdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Süleyman Soylu Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Tarkan Sezen Aksu Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: ESOGÜ cinayetlerinde eski rektör ve yardımcısı yargılanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:27:06. #1.14#
title