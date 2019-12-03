ESOGÜ cinayetleri sanıklarının "silahlı tehdit" davasında karar

03.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:48

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'nde geçen yıl nisan ayında 4 kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar ile eski eşi tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan, aynı üniversitede öğretim görevlisi Yalçın Bay'ı silahla tehdit ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Eski eşi tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ile sanıklar hakkında "silahlı tehdit" şikayetinde bulunan öğretim görevlisi Yalçın Bay ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Volkan Bayar, "Son duruşmaya katılmak istemediğimi beyan eden dilekçe yazmıştım. Bu dikkate alınsın. Beraatime karar verilesin, hükmün açıklanmasından geri bırakılmasını ve erteleme istemiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan da suçlamaları kabul etmeyerek mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkeme, Volkan Bayar'a öğretim görevlisi Yalçın Bay'a yönelik "silahlı tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, cezayı pişmanlık görmemesi ve yeniden suç işleyebileceğine dair kanaatle ertelemedi.

Sanık Saadet Aylin Yağan ise "silahlı tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile hakaret suçundan ise bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanık Saadet Aylin Yağan'a verdiği cezaları 5 yıl süreyle erteledi.

Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA