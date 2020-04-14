ESOGÜ 120 yüz siperliği üretti
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim elemanları Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcılarla yaklaşık 120 adet koruyucu yüz siperliği üretti.
14.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:55
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim elemanları Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcılarla yaklaşık 120 adet koruyucu yüz siperliği üretti.
ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik bölümü ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğretim üyelerinden oluşan ekibin ürettiği siperlikler ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA