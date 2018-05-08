Eşofmanla Konser Veren Demet Akalın Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın dün Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet ekiplerine moral vermek için sahne aldı. Sanatçının konserde giydiği eşofman takımı ağır eleştirilere neden oldu.

"SEVİYORUM MEMLEKET İÇİN NÖBET TUTANI"

Etkinlikten bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı altına; 'Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı' mesajını yazdı. Akalın'ın sahne kıyafeti takipçileri tarafından eleştirildi.

"ALDIN MI AĞZININ PAYINI?"

Demet Akalın "Kıyafetine biraz özenseydin. Kulüpler için o kadar özeniyorsun." diyen takipçisine şu yanıtı verdi: "Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!"