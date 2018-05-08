Eşofmanla Konser Veren Demet Akalın Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Çevik Kuvvet ekiplerine moral vermek için düzenlenen etkinlikte sahne alan Demet Akalın'ın kıyafeti olay oldu. Akalın kıyafetini özensiz bulan takipçisine "Sana ne ya" diyerek sert çıktı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın dün Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet ekiplerine moral vermek için sahne aldı. Sanatçının konserde giydiği eşofman takımı ağır eleştirilere neden oldu.
"SEVİYORUM MEMLEKET İÇİN NÖBET TUTANI"
Etkinlikten bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı altına; 'Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı' mesajını yazdı. Akalın'ın sahne kıyafeti takipçileri tarafından eleştirildi.
"ALDIN MI AĞZININ PAYINI?"
Demet Akalın "Kıyafetine biraz özenseydin. Kulüpler için o kadar özeniyorsun." diyen takipçisine şu yanıtı verdi: "Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!"
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Demet hanim ciğim :) bizene sebmnin giydiğin ESOFMAN in markasindan gecd klublerinde beach lerde giydigin şaaaa şaaali elbiseni boyle guzel bi gecede giyseydin ya markasi ne olursa olsun o bi ESOFMAN bence sen sonradan gorme bi rukus sun oyle olmasan nerde ne giycegini bilirdin bi botada o kadar para vermezdin bu gorgusuzlugunun kanitidir :) !!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İğneden ipliğe hesaba çekileceğimiz bir diyara yolculuk var. Deli gibi olma sırası da zıplama sırası da değişecektir. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yahu kızı ezeceğim derken kendini rezil etmişsin. . o markaları yazarak resmen görgüsüzlük yapmış haberi yok. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Böyle eşöfmanları pazarda alabilirsin yemişim markasını hepsi aynı hiç bi farkı YokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gucci.. Vay kıro vayCevap Yaz 4 Yayından Kaldır