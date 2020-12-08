Eşofman takımlarına tesettür giyim dokunuşu
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Eşofman takımlarına tesettür giyim dokunuşu

08.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:40
Eşofman takımlarına tesettür giyim dokunuşu

Rahatlığı şıklıkla harmanlayan eşofman takımları, tesettür giyimde özellikle son yıllarda ön plana çıkmaya devam ediyor. Renkleri, desenleri, kimi zaman parıltılı işlemeleri günlük hayatta çok daha fazla tercih edilmelerine sebep oluyor. Tesettür giyim eşofman takımları nasıl olmalı? Eşofman takımı modelleri neler?

Şıklık ve rahatlığın bir arada buluştuğu, gündelik hayatın vazgeçilmez parçalarından olan tesettür giyim eşofman takımları hakkında merak edilenler...

TESETTÜR GİYİMDE EŞOFMAN ŞIKLIĞI

Günlük hayatın temposunda veya spor yaparken seçilebilecek eşofman takımları, şüphesiz ki tesettür giyimin kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Son yıllarda çok daha fazla tercih edilmeye başlanması sebebiyle artan seçenekleri arasında tercih yapmak oldukça zorlaşıyor.

Tesettür giyimi tercih eden kadınlar rahatlığın yanı sıra şıklığı da arıyorlar. Eşofman takımlarının sunduğu rahatlığa eklenen ince detaylar ile bu şıklık sunuluyor. İki parça olan eşofman takımlarına eklenen bir kombin hırka veya trençkot daha şık bir görünüm sağlayabilir.

Eşofman takımlarına tesettür giyim dokunuşu

Genellikle siyah, nude, toprak veya pastel renkleri tercih edilen tesettür giyim eşofman takımlarının detaylarına bakıldığında küçük işlemeler, parlak detaylar parçaları çok daha çekici kılıyor.

TESETTÜR EŞOFMAN TAKIMI NASIL SEÇİLMELİ?

Oldukça geniş seçeneklere sahip olabileceğiniz eşofman takımlarında dikkat edilmesi gereken ilk özellik kumaşın yapışmaması oluyor. Tesettür giyimde vücut hatlarının belli olmaması gerekir, bu durum göz önüne alınarak tasarlanan tesettür giyim eşofman takımları genellikle alt üst olacak şekilde iki parça. Bazen, takıma ek başka parçalar da bulunuyor.

Tesettür giyim eşofman takımları uzun ve bol olduğu sürece kadınlara daha rahat hareket etme özgürlüğü sunar. Üst giyimde sweatshirt veya tunik olabilir. Bu parçaları uzun, bol ve yapışmayan bir kumaş olarak tercih edilmeli. Alt giyimde ise bol paçalı eşofman seçilmeli. Seçilen modelin cepleri de kullanışlı olmalı.

Eşofman takımlarına tesettür giyim dokunuşu

TESETTÜR GİYİM EŞOFMAN TAKIMLARINDA KUMAŞ SEÇİMİ

Kumaş seçimi her zaman önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Qras ürünleri ile bedenin nefes almasını sağlayan kumaş türleri kullanılır ve terleme sonucu koku oluşumu engellenir. Teri emen kumaş seçilirse tesettür giyim eşofman takımı çok daha kullanışlı olur.

Boynu kapatan bir bone tercih edilirse kullanımı çok daha kolay olur. Böylece hareket alanı genişler. Boynu kapatan bonelerin kumaşının nefes alan ve terletmeyen kumaş olması da dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta.

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