Esob Başkanı Konak, Atso Başkanı Serteser'i Tebrik Etti

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde yeniden başkan seçilen mevcut Başkan Hüsnü Serteser'i tebrik etti.

ESOB Başkanı Konak, Serteser'in yeni dönemde de güzel işlere imza atacağına inandığını belirterek, "Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi gerçekleştirildi. 33 Meslek Komitesi'nde yapılan seçimle 77 Meclis Üyesi seçimini gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Hüsnü Serteser ve bütün meclis üyelerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR