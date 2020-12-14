ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

14.12.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:42
ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederek, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederek, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır. İnanıyoruz ki, diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkar kesimine korona virüs nedeniyle verilecek destekler hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ve sanatkar kesimimize yönelik açıkladığı hibe destek ve katkılar için teşekkür eden Keskin, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturaları içinde destek ve katkı bekliyorduk. Belediyelerin almış olduğu vergi ve harçlar içinde yasal düzenleme bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu desteklere göre; iş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. Korona virüs salgının da doğrudan etkilenen esnaflarımıza 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Doğrudan hibe şeklinde verecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulanacak. Sıkıntılı bir dönemde verilecek olan bu katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Milletvekili Kabukçuoğlu'ndan ESOB'a ziyaret
Milletvekili Kabukçuoğlu'ndan ESOB'a ziyaret
Mersin ESOB'dan Türkiye'de bir ilk: 'Esnaf Seninle' projesiyle Mersin esnafı e-ticarette
Mersin ESOB'dan Türkiye'de bir ilk: 'Esnaf Seninle' projesiyle Mersin esnafı e-ticarette
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 21:45:14. #1.15#
title