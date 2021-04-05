ESOB Başkanı Fırat: Bu bildiri darbe dönemlerini çağrıştırıyor
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ESOB Başkanı Fırat: Bu bildiri darbe dönemlerini çağrıştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESOB Başkanı Fırat: Bu bildiri darbe dönemlerini çağrıştırıyor

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, oda başkanlarıyla birlikte 104 emekli generalin yayınladığı bildiriye sert tepki gösterdi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, oda başkanlarıyla birlikte 104 emekli generalin yayınladığı bildiriye sert tepki gösterdi. Başkan Fırat, "Bu bildiri hiç bir şekilde kabul edilemez, etmiyoruz" dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tartışmaların ardından 'bildiri' yayımlayan 104 emekli amirale tepkiler devam ediyor. Erzurum Esnaf Sarayı'nda oda başkanlarıyla bir araya gelen ESOB Başkanı Rasim Fırat'ta bildirinin hiç bir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başkan Fırat açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Darbe dönemlerini çağrıştıran bu açıklama ile iyi niyet içinde olmadıkları anlaşılan bu kesim ve arka planındaki güruha karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Şerefli Türk ordusunda bir dönem üniforma giyen ancak bu durumu istismar ettikleri anlaşılan kişilerin, bu bildiriyle ortaya koyduğu yöntem ve üslup, bizlere geçmişteki kötü ve çirkin olayları anımsatmıştır."

"Sonuna kadar arkasındayız"

Darbe ve darbe girişimleriyle parçalanmak istenen bu toprakların ilelebet sahibi olacak olan bizler, vesayete asla geçit vermeyeceğiz. Öyle ki, 15 Temmuz 2016'da darbe sevicilerin kalkışmasına karşı Türk milleti gereken cevabı vermiş, bundan sonra da verecektir. Ahi geleneğinden gelen bizler geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin, milletimizin, demokrasi ve hükümetimizin sonuna kadar arkasında olacağız. Millet olarak bir kez daha kenetlenme vaktidir.

Devletin bekası için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Son olarak düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacak olan bu bildiriye karşı bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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