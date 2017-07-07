Esob, Aylık Olağan Toplantısını Sultandağı'nda Yaptı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) aylık olağan yönetim kurulu toplantısını Sultandağı ilçesinde gerçekleştirdi.



Sultandağı Esnaf Odası Başkanı Bilal Şeker'in ev sahipliğini yaptığı toplantı tarihi Taşhan'da yapıldı. Katılımcılar toplantı öncesi tarihi binayı gezerek incelemelerde bulundu. ESOB Başkanı Abdülkadir Konak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Konak tarafından birliğin çalışmaları anlatıldı. Başkan Konak, ayrıca birliğin aylık toplantılarının her ay farklı bir ilçede yapılacağını da söyledi. Toplantıda ayrıca tarihi Taşhan'ı işletmeye açanlara teşekkür plaketi verildi. - AFYONKARAHİSAR