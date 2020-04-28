HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ESO üyelerine 25 milyon TL'lik destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin 25 milyon TL'lik Nefes Kredisi imkanından faydalanacağı duyuruldu.

ESO üyelerine 25 milyon TL'lik destek
28.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:03

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin 25 milyon TL'lik Nefes Kredisi imkanından faydalanacağı duyuruldu.

Konu hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Korona virüs salgınının etkilerinin sınırlandırılmasına katkı sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Denizbank iş birliğinde üyelerimize 25 milyon TL'lik bir kredi hacmi oluşturduk. Üyelerimize destek olacak bu kredi ayrıca bu zor günlerde firmalarımıza nefes aldıracak" dedi.

Firmalara bir can suyu olacak bu kredinin 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz olacağını kaydeden Kesikbaş, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 faiz oranıyla sunulacağını belirtti.

ESO üyesi firmaların öncelikle odanın web sitesi üzerinden online müracaatla faaliyet belgesi alarak işlem yapacaklarına değinen Kesikbaş, "Reel sektörün önemli üreticileri olan Üyelerimizin üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekmekte. Bizde onların yanındayız" diye konuştu.

Eskişehir Sanayi Odası üyeleri için gerçekleştirilen ve 25 milyon TL kredi imkanı için yapılan görüşmede Denizbank Organize Şube Müdürü Sabri Gümrah Akay, Yunusemre Şube Müdürü Aylin Gürefe, Merkez Şube Müdürü Süleyman Karamanlı ve Bağlar Şube Müdürü Sercan Erbilan yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Ekonomi
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı Ekonomi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Ekonomi
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Ekonomi
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı Ekonomi
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Ozan Güven Murat Dalkılıç
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: ESO üyelerine 25 milyon TL'lik destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:28:42. #1.15#
title