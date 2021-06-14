ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı
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ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı

ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üretim tesislerinde çalışanların sağlığının korunması için İl Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üretim tesislerinde çalışanların sağlığının korunması için İl Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; ESO Sağlık Ofisi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı bulunan sanayi çalışanlarına yönelik Covid-19 Aşılama çalışmalarına başlandı. Sağlığın korunması ve üretimin devamlılığı için büyük önem taşıyan Covid-19 aşıları, hastanede sıra beklemeden, talep edilen randevu tarihinde, ESO Hizmet Binasında gerçekleştiriliyor. ESO Aşı merkezimiz haftanın her günü 09.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ESKİŞEHİR

ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı
ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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