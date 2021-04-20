ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor
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ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor

ESO'nun yaptığı ankete göre işletmeler destek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'nun gerçekleştirdiği ve Eskişehir genelinde 1000'in üzerinde işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre; işletmelerden ciddi bir destek talebi var.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'nun gerçekleştirdiği ve Eskişehir genelinde 1000'in üzerinde işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre; işletmelerden ciddi bir destek talebi var.

ESO'nun Eskişehir genelinde gerçekleştirdiği ve 1000'den fazla işletmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 84'ü kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını, yüzde 91'i ise kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesini istiyor. İşletmelerin yüzde 87'sinin yeni kredi desteklerine ihtiyaç duyduğunu belirttiği ankette, haksız rekabetin önüne geçilmesi ise gelen taleplerin başında bulunuyor.

Anket hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Pandemi döneminde sanayicilerimizle birlikte şehrimiz genelinde işletmelerimizin de durumunu tespit etmek, sektörlere özel taleplerin ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlamak için yaptığımız ankete yine işletmelerimizden yoğun bir katılım gerçekleşti. İşletmelerimizin durumunu ortaya koymada önemli verilere ulaşmanın yanı sıra bu işletmelerin çözüm önerileri de ankete yansıdı. Özellikle devlet desteklerinin bu noktada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İşletmelerimizin ciddi bir destek talebi var" dedi.

"Haksız rekabet önlensin"

Ankete katılan 1000'in üzerindeki işletmenin kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlaması yönünde yoğun bir talebi olduğundan bahseden Kesikbaş, "Yüzde 84 oranında kısa çalışmanın yeniden başlaması yönünde işletmelerimizin önemli bir talebi olduğunu görüyoruz. İşletmelerimizin yüzde 91'i ödemelerin ertelemesinden yana. Yine işletmelerimizin yüzde 87'si yeni kredi imkanları istemekte. Ancak, işletmelerimizin taleplerini sorduğumuzda da vergilerin ertelenmesinin yanı sıra ciddi indirim talep ve haksız rekabetin önüne geçilmesi istekleri oldukça fazla" diye konuştu.

Yapılan anketin bir rapor haline getirildiğini kaydeden ESO Başkanı Kesikbaş, "İşletmelerimizin sesini duyurmak ve taleplerini geldiğimiz noktada daha iyi anlamak için Odamızın gerçekleştirdiği anketi başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile paylaşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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