ESO'nun 'Tedarikçi Günleri' sürüyor

22.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:23

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir'in üreterek istihdamını arttırmak, yeni işbirlikleri sağlamak ve ihracata katkı için başlattığı 'ESO Tedarikçi Günleri'ne bir yenisini daha ekledi.



Bu kapsamda ESO üyeleri, ülkemiz savunma sanayinin ihracat şampiyonlarından olan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile bir araya geldi ve ikili iş görüşmelerinde yapılabilecekleri değerlendirdi.



ESO Tedarikçi günlerine ilişkin değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Tedarikçi Günleri'nin 11'incisini ve 52'inci fabrikayı Odamızda ağırlıyoruz. Bugün FNSS Savunma Sistemleri ilgili alandaki firmalarımızla buluşacak ve bu sayede işbirlikleri sağlayacaktır. Düzenlediğimiz bu etkinlik şehrimiz sanayisine ciddi bir katkı sağlamanın yanı sıra Üyelerimizin yeni iş alanlarına dahil olmalarına, yeni iş birlikleri geliştirmelerine ve sektörlerinde isimlerinin daha çok duyurulmasına ortam hazırlamakta" dedi.



Tasarlıyoruz üretiyoruz



Tedarikçi Günleri'nin ikili iş görüşmeleri öncesi açılışta konuşan ve FNSS hakkında bilgi veren Kalite Güvence ve İş Mükemmelliği Birim Yöneticisi Hakan Yağcı, ihtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan, üreten ve alanında dünya liderleri arasında kabul edilen bir kara savunma sistemleri firması olduklarını söyledi.



FNSS'in bugüne kadar 4 bin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına teslim ettiğinden bahseden Yağcı, "FNSS'nin geniş ürün ailesi; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka; 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara; seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor" dedi.



Hakan Yağcı, sunumunda, üretimleri olan yenilikçi Kaplan ürün ailesini; taktik tekerlekli zırhlı araçlar için bir referans haline gelen Pars ürün ailesini; Zaha Zırhlı Amfibi Hücum Aracını, Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü ve Kunduz Amfibi Zırhlı İstihkam İş Makinesi gibi çok değişik özellikli araçları tanıtarak, Eskişehirli üreticilerle yapılabilecek olası işbirlikleri konusunda bilgi verdi.



Yapılan açılıştan sonra ESO Üyeleri FNSS Uzmanları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA