SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı - Ekonomi
Eskişehir, Ekonomi

ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayicilerle gerçekleştirilen ve Eskişehir iş dünyasının Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilerini ortaya koyan anket sonuçlandı.

01.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:26
ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayicilerle gerçekleştirilen ve Eskişehir iş dünyasının Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilerini ortaya koyan anket sonuçlandı.

Hazırlanan rapor hakkında açıklama yapan ESO, "Sanayicilerimiz sağlık çalışanlarına güveniyor. Kendilerine ve ailelerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz kalkınmasına yıllardır destek veren sanayicilerimiz ve çalışanlarımızla en kısa zamanda Türkiye'yi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalışacağız. Covid-19 belasından sonra ülke olarak, hem kamu hem özel sektör hem de son tüketici alımlarında yerli olanın seçilmesi şüphesiz ki en büyük arzumuzdur. Daha çok ihracat, daha az ithal ve lüks tüketim ülkemizin geleceğinin temel taşlarıdır. Eskişehir ve Eskişehir sanayisi üstüne düşen görevi layığı ile yapmaya muktedirdir. Yapmış olduğumuz anket sonuçlarına göre; Şirketlerimizde temkinli bir tedirginlik havası olmasına rağmen, daha önceden ekonomik krizlere karşı fazlasıyla korunma yöntemlerine ve krizleri yönetme becerilerine sahiptirler.

"Şirketlerimizin en büyük kaygıları verilen devlet desteklerinin gerçekten hak eden firmalara verilmesinin sağlanmasıdır"

Ayrıca açıklamada, devlet desteklerinin gerçekten hak eden şirketlere verilmesi temennisinde bulunularak, "Şirketlerimizin en büyük kaygıları verilen devlet desteklerinin ihtiyacı olan, gerçekten hak eden firmalara verilmesinin sağlanmasıdır. Kıt kaynakları olan sanayicilerimiz; devletimizin kaynaklarının en efektif bir şekilde değerlendirilmesini, ihtiyacı olup hak eden şirketlere verilmesini arzu etmektedir. Şirketlerimizin yöneticileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde alınan ekonomik tedbirlerin uygulamasının geç başlaması, kriterlerin henüz belli olmaması, bankaların ratingi yüksek firmaları gözetmesi ve tedbirlerin bürokrasinin altında ezilmemesi, yok olmaması en önemli beklentileridir" diye belirtildi.

"Sanayimiz; sanayicimiz devletimizden en az 3 ay koşulsuz destek beklemektedir"

Öte yandan ESO yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Özellikle bu dönem içerisinde sektör temsilcilerimizi raporları genel anlamda piyasalarda, ödemelerin aksaması, şirketlerin kapanması ya da küçülmesi, çek ödemeleri, yatırımların azalması, gayrimenkul satışlarında düşüş vb. sebeplerden dolayı nakit sıkışıklığının olacağı yönündedir. İnşaat sektöründen, otomotive, havacılığa, makine metal ve gıda sektöründen madenciliğe kadar tüm alanlarda üretim yapan şirketlerimizin en büyük dileği işsizlik oranlarının yükselmemesi, kalifiye elaman kaybı yaşamamaktır. Özellikle bazı sektörlerde, otomotiv, havacılık ve benzeri kısa sürede taleplerin oluşmayacağı yönündedir. Yapılan görüşmelere esas olarak, tedarik ve lojistik zincirlerindeki sıkıntılar, yine global piyasalardaki taleplerin düşüşü şirketlerin en önemli şikayetlerini teşkil etmektedir. Üretim ve imalat yapan şirketlerimiz; devletin açıkladığı vergi, SGK, muhtasar ve benzeri ertelemelerin tüm sektörlere yaygınlaştırılmasını talep etmektedir. Zira bu dönem içerisinde en büyük maharet, her şeye rağmen ülkemizin önemli değeri olan üretim gücünü muhafaza etmektir. Faizsiz krediler, KOSGEB desteklerinin stratejik sektörlerde bürokrasiye takılmadan hızla yeni destek paketleri açıklamaları, istihdamı korumaya yönelik nakit destekler, faturaya istinaden banka kredi imkanları, KDV indirimleri ve tüm sektörlerdeki KDV alacaklarının ve kamu alacaklarının ödenmesi temel nakdi destek talepleridir. Ayrıca Covid-19 pandemisinin kısa sürede bitmesi ve bu dönem içerisinde hasarsız olarak üretim yapan şirketlerin korunması, tüm sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın en büyük arzusudur. Zira, Türkiye'nin potansiyeli büyüktür ve Türk sanayisi kısa süre içerisinde tekrardan ihracat rekorları kırmak için hazırlanmaktadır. Sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın yıllardır oluşan emekleri devletimizin güvencesi ile daha güçlü olacaktır. Ülkemiz bu beladan en kısa sürede kurtulacak ve dünyada hak ettiği yeri bulacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Guido Senia Ferhat Göçer
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Basketbolcu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:37:30. #1.15#
title