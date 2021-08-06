ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı
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ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı

ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde, ESO Satınalma Platformu ve ESO üyelerinin destekleri ile yangının etkili olduğu Marmaris'e yardım tırı gönderildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde, ESO Satınalma Platformu ve ESO üyelerinin destekleri ile yangının etkili olduğu Marmaris'e yardım tırı gönderildi.

Yangınla mücadele eden ekip ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu yangın söndürme tozu, yangın söndürme tüpü, el feneri, kafa lambası, yangın hortumu, rekor, pil, çanta, battaniye, baret, yanmaz eldiven, gözlük, yelek, maske, oluklu mukavva, kazma, kürek, su, kaşık, bıçak, çatal ve kıyafet gibi malzemeler, bölgeye ulaştırılmak üzere ESO hizmet binasında tıra yüklendi. Marmaris'e ulaşan yardım tırındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın ve ESO Satınalma Platformu Başkanı Safa Ay tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımız, canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü içerisindeyiz. Bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 1 tır yardım malzemesini bugün ulaştırdık. İhtiyaç duyulan her alanda ESO ve ESO Satınalma Platformu Üyelerinin de gayret ve destekleri ile bu yardımlarımızı sürdüreceğiz. Umuyoruz ki, bu zor günleri en kısa sürede beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatabiliriz. Ayrıca ESO'nun yangından zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması amacıyla, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde başlattığı "Her Fabrika Bir Orman" isimli fidan bağış kampanyası da devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı
ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı
ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı
ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı
ESO'dan yangın bölgesine yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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