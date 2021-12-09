ESO'dan Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekâsı konferansı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Erkin Şahinöz Akademi işbirliğiyle düzenlenen konferansta stratejik şirket yönetimi ve iş zekası konuları geniş bir çerçevede ele alınarak, katılımcıların sorularıyla masaya yatırıldı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve üreticiler ile sanayicilerin yoğun olarak katıldığı Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası konferansı ESO Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Konferans öncesi değerlendirmede bulunan Başkan Kesikbaş, reel sektör ve iş dünyasının şu an için odak noktasının ekonomi olduğunu belirterek, "Bu kapsamda üyelerimizi her türlü gelişmeden haber dar etmek için bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Sorular aynı cevaplar farklı"

Alanında uzman isimlerin söz aldığı konferansın açılışını gerçekleştiren FED eski Araştırma Direktörü ve Ekonomist Erkin Şahinöz, ekonomi ve ticarette sorulan soruların aynı ancak cevapların çok hızlı değiştiğini söyleyerek, "İnanılmaz bir dönemde yaşıyoruz. Bir yanda tedarik zinciri problemleri, bir yanda ABD-Çin arasındaki ticaret ve e-ticaret savaşı, bir yandan kripto paranın geleneksel finans dünyasına, geleneksel internete, sosyal medyaya meydan okuyuşu var. Bu süreçte şirketlerimiz fiyatlandırma yapmakta ve maliyetlendirmede zorluk yaşıyor" diye konuştu.

"Risk dediğimiz şey bildiğimiz bilinmeyendir"

Yatırımcı ve üreticiler için bir risk ortamı olduğuna değinen Şahinöz, "Unutmayın ki sizi devirecek yumruk en sert yumruk değildir. Hiç beklemediğiniz yerden gelen yumruktur. Risk dediğimiz şey bildiğimiz bilinmeyendir. Bir belirsizlik çağı yaşıyoruz ve burada bizi devireceklere hazırlıklı olmalıyız. Örneğin koronavirüs, bizler için beklenmedik bir yumruk oldu. İyi okuyabilirsek bunu yaşamaya devam edeceğimizi görürüz" diye konuştu. Belirsizlikle birlikte karmaşık bir dönemden geçildiğinden söz eden Şahinöz, yeni gelen teknolojilerin çok kolay anlaşılamayabileceğini ifade etti. Şahinöz, "Hayatımıza giren ve entegre etmek zorunda olduğumuz, uyumlanmak zorunda olduğumuz ne kadar yeni teknoloji ve inovasyon varsa anlaşılması çok zor şeyler. Bunu en güzel açıklayan örnek ise block chainler" dedi.

"Veriyi toplamamız gerek"

Muğlaklığın gittikçe artan bir etkisi olduğunu dile getiren Şahinöz, "Stratejik şirket yönetimi, iş zekası, büyük veri, nesnelerin interneti. Herkes bunları anlatıyor, bunlardan bahsediyor. Peki, bunları ne kadar hayatımızın içerisinde ne kadarını uygulamaya alabildik? Muğlaklıktan kastım o veriyi toplamak. İş verisinin üretilmesi, toplanması ve analizinde maalesef çok gerideyiz" dedi. Yaklaşık 200 ülke olduğunu ama dolaşımdaki paranın yüzde 68'nin dolar cinsinden olduğunu bildiren Şahinöz, "Ülkemizdeki bankalardaki mevduatın yüzde 53'ü yabancı parada, bunun da yüzde 82'si dolarda ise bu hakimiyet önemli bir hakimiyettir" değerlendirmesinde bulundu.

Erkin Şahinöz'ün konuşması sonrası Fikret Aslanyürek, "Hafızanın Üç Altın Anahtarı", Hande Çankaya "İtibar Yönetimi", Mete Tevetoğlu "Kurumsal Yönetimin Hukuki Mimarisi", Cumhur İnan Bilen "Mali Mevzuatta Güncel Gelişmeler", Mustafa Bedük "Aile Şirketlerinde Dönüşüm" konularında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR