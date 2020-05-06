ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan rakamları sosyoekonomik olarak değerlendirdi.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan rakamları sosyoekonomik olarak değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişi olduğu görüldü. İllere göre incelendiğinde; Eskişehir Türkiye'de 2019 yılında Çanakkale'den sonra ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu ikinci şehir oldu. Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye için 3,35 kişi iken bu rakam Eskişehir'de 2,68 kişi olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Eskişehir yüzde 9,3 ile geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu şehir olarak tespit edildi. Eskişehir ilini yüzde 10,1 ile Çanakkale izledi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamları sosyoekonomik olarak değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yapılan araştırmalar tüm dünyada çekirdek aile yapısını bir sanayileşme ve modernleşme göstergesi olarak kabul etmektedir. Sanayileşme ve kentleşme olgusu özellikle 21'inci Yüzyılda çekirdek aile lehine değişmiş ve bu aile şekli dünyanın her yanına yayılmıştır. Endüstrileşme ile birlikte çekirdek aile bireye girişimcilik ve yenilikçilik gibi kavramlar yüklemiştir. Çekirdek aile bir tarafıyla sosyal, kültürel ve ekonomik bağımsızlığın göstergesidir" dedi.

ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir'in bu sıralamada aldığı yerin aslında gelişmişlik, sanayileşme ve kentleşme gibi kavramları desteklediğini, bunun özellikle potansiyel yatırımcılar için iştah kabartan bir konu olduğunu belirtti. Ürettikçe gelişmişliğin artacağının altını çize Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası'nın bu bağlamda üreticilere destek vermeye devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA