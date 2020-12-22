ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı
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ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı

22.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:25
ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı

Tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü Eskişehir Sanayi Odası'nda imzalandı.

Tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü Eskişehir Sanayi Odası'nda imzalandı.

Düzenlenen imza törenine ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Yöneticisi Canay Demirbel ve Eskişehir Sanayi Sitesi Girişimci Şube Yöneticisi Mert Yanıkoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Kesikbaş, pandemi nedeniyle firmaların zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, "Ticaretin sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefiyle TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde adım atıldı. Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini giderilmesi amaçlanıyor. Proje ile aynı tedarik zinciri içinde yer alan firmaların birbirleriyle olan ticaretlerinde tahsilat riski Ziraat Bankası garantörlüğüyle sağlanacak. Ayrıca 540 güne kadar vade ve taksit imkanları ile de firmalara daha fazla satış yapabilme olanağı sunulacak" dedi. - ESKİŞEHİR

ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı
ESO'da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:38:18. #1.14#
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