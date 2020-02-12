ESO'da palet sektöründeki son gelişmeler ele alındı

12.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:51

Ürün mal ve hizmetlerin taşınmasında olmazsa olmazı 'ahşap palet' ve 'ahşap ambalaj' sektörü Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) mercek altına alındı. Seminerde ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesine dair yönetmelik hakkında üreticilere bilgi verildi.



Eskişehir Sanayi Odası tarafından dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu Avrupa Palet Birliği'nin (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL) iş birliğinde yapılan seminerde son gelişmeler hakkında da bilgiler paylaşıldı. TEPAL ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı seminerde, zararlı organizmaların yurtdışına taşınmaması ve yok edilmesi amacı ile ahşap ambalaj malzemelerinin ışıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesi hakkında yürürlüğe giren kanun değerlendirildi.



Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, "ESO olarak bir etkinliğe daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Isıl işlem yönetmeliği daha önce vardı ancak yönetmelikte bazı geliştirilmesi gereken yerler mevcuttu. Bunların ortadan kaldırılması için Tarım Orman Bakanlığı bir revize yaptı ve bu noktada önemli bir yol kat edildi. Odamız yönetim kurulu olarak ihracatın arttırılması ve bunu yaparken de en iyi şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Bugün de bunun detaylarını öğrenmek için burada bulunuyoruz" dedi.



ESO 50. Yıl Salonunda düzenlenen seminerde, ihracata konu olan ahşap ambalaj malzemelerinin yönetmeliğe tabi olmayan durumları, ısıl işlem uygulamasının ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği, işaretlenmesi, yurt içi ticarette ISPM 15'e uymama, ihracatçıların ve tedarikçilerin sorumlulukları, örnek fatura sevk irsaliyesi, ısıl işlem çıktısı, izlenebilirlik numaraları gibi konular detaylandırıldı.



Yapılan seminer sonrasında katılımcıların soruları cevaplandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA